馬祖莒光鄉近期因缺乏肉品，讓防區駐軍吃了好幾天白飯加罐頭，有官兵在沙灘寫下「馬防部伙房主菜都是白飯」、「不要罐頭」，引發熱議。甚至傳出吹哨者接到來自軍方的關切電話，要求將臉書貼文下架。前立委郭正亮6日在《全球大視野》節目質疑，莒光沒有肉，馬防部為什麼會不知道？顯然就是這個狀況被人壓掉了，傳不出來。他驚呼念那麼多歷史，從來沒有聽過軍隊缺糧，這會讓美國嚴重懷疑台灣軍隊管理能力。

「這個真的有點不可思議啦！」郭正亮表示，莒光島出現沒有肉的狀況，馬祖為什麼會不知道？難道馬祖也沒肉嗎？而且馬祖的人口有1.4萬人，怎麼可能缺肉？顯然就是莒光這個狀況被人家壓掉了，「傳不出來嘛！不然我不相信馬防部知道這種事情，沒有去做補給，我沒有辦法想像！」

郭正亮指出，馬祖也有立委，也有各級民代，還有連江縣政府，那請問你們在幹嘛？如果船因為颱風，或海汛不好，你不好接近，空軍也有運130？「我覺得基本上就是不知道啦！」那不知道的原因就是被壓掉，所以才逼得他要寫那個，然後讓網紅來貼出，「因為我們知道馬祖那邊有個網紅，他以前還代表民進黨參選！」

「坦白講我念那麼多歷史，我從來沒有聽過軍隊缺糧的！」郭正亮強調，缺糧的都是老百姓，老百姓餓死、吃不到肉，常有所聞，真的很少聽過軍隊會缺糧的。因為軍隊就是保家衛國主要的骨幹力量，你竟然讓軍隊吃不到肉？這個消息出來，會讓美國嚴重懷疑台灣的軍隊管理能力！

郭正亮提到，他本來只要派兩百個人來，現在可能要派兩千個人，到每個基層團隊都去看一看？這個簡直是離譜到了極點！今天就聽到有人在講，軍隊前線在缺肉，島內在缺蛋，還缺水、缺電，這種民生問題都沒有人在管？只管保證每個軍人可以打一千發子彈，子彈能當飯吃嗎？