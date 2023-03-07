台中市大里區立元路及立中街鄰近十九甲河堤，有大量八哥鳥於該地路樹棲息，傍晚聚集於在住宅屋頂，叫聲吵雜。（台中市議員江和樹提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大里區立元路及立中街鄰近十九甲河堤，有大量八哥鳥於該地路樹棲息，不但叫聲吵雜且隨意排放糞便，導致周遭停放的汽、機車頻遭殃，相當擾民，台中市議員江和樹7日上午邀集相關單位會勘，研議把高樹矮化，避免八哥棲息，至於能否完全解決仍尚待進一步研究。

江和樹指出，八哥鳥於該區域棲息已逾7年，近幾年來狀況愈發嚴重。八哥鳥棲息於住宅周遭的路樹，凌晨3、4點就開始啼叫，天亮時飛去河堤活動，傍晚4、5點再回來，叫聲就從傍晚延續至晚上8時左右才會休息，由於立元路及立中街周遭屬於住宅區，又有學校，對於民眾的生活及孩子的學習都造成嚴重的影響。

江和樹說，除了帶來噪音外，附近有座平面停車場周遭樹木密集，其中停放的車輛也因八哥鳥隨意排糞便頻頻遭殃，常常該停車場的車子停放過1夜，隔天查看，上面都覆蓋一層的鳥糞，讓車主困擾又心疼，卻無可奈何。另，也有民眾擔心會帶來禽流感的問題。

江和樹表示，八哥鳥喜歡棲息於有河堤的地方，牠們白天多在河堤覓食及繁殖，夜晚在河床會擔心被蛇類吃掉，因此回到樹上休息。過去處理多是透過修剪樹木，避免樹木過於茂盛引來更多八哥鳥，但效益不大，且路樹也被修剪得相當難看，經與農業局人員討論，建議市府可以透過將「高樹換矮樹」，讓八哥鳥轉移到其他地方棲息，而達到自動驅趕的效果。

江和樹指出，由於該停車場為市府管轄的收費停車場，交通局應負起相關管理責任，因此交通局已針對停車場周遭提出「高樹換矮樹」的計畫，待相關單位審核執行，但八哥鳥畢竟不是人類，聽不懂人話，能否如預測轉移至山區，則有待觀察。

至於能否用砍樹方式因應？台中市政府養護工程處指出，尚待進一步研究，有可能砍了這棵，鳥兒移至別棵棲息，無法解決根本問題，養工處會再研究是否有更佳辦法。