台中龍井國中近期參加全國中小學師生手球錦標賽，於全台24隊伍中勇奪國中男子組冠軍。（龍井國中提供／潘虹恩台中傳真）

台中龍井國中近期參加全國中小學師生手球錦標賽。（龍井國中提供／潘虹恩台中傳真）

台中市龍井區龍井國中積極發展手球運動，至今已近20年，近期參加全國中小學師生手球錦標賽，於全台24隊伍中勇奪國中男子組冠軍，取得出國競賽的門票；龍井國中校長國立民說，出國比賽是豐富孩子們視野的好機會，目前校方正在籌措經費，但相信「時間到，善緣就會來」，為孩子圓夢。

國立民說，龍井國中手球隊的孩子體育及學業表現皆出色，可說是文武兼備，打破體育班孩子不讀書的印象，去年就有3位體育班學生考上台中一中。因為手球隊部分孩子是國三生，正面臨會考壓力，賽前教練也曾擔心練習量不足，幸好比賽結果令人欣慰，「印證最好的事，會給永不放棄的人」。

手球隊教練伍榮章指出，手球是龍井在地發展已久的熱門運動，龍井國中手球隊的孩子多來自龍井國小手球隊，或是龍泉、龍山國小躲避球隊，孩子們從小就有興趣，家長參與度也高；這次手球比賽中，龍井國小也獲得國小迷你男子組冠軍佳績。

伍榮章說明，此次參賽孩子們在防守方面表現比預期的更好，求勝慾高，在比賽前半段跟對手有來有往，分數緊咬互不相讓，好幾場都是在最後5到10分鐘才拉開比數，贏得勝利。

手球隊隊長、國三學生王宥鈞說，準備期間必須兼顧練習與讀書，比賽結束後還必須努力補上先前落後的課業進度，但能在國中最後1次、也是最重要的比賽獲得冠軍，相當開心，彌補了去年止步第3名的遺憾。

另外1位國三隊員戴鈞祐表示，平時隊友間會互相喊聲、討論比賽戰術細節，認為把該做的事做好即可，過程中不要太在意比分，盡情享受比賽，心中不要有太多壓力是這次獲勝的關鍵。