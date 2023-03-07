金門縣中正國小少棒隊將代表地區赴台參加中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽（美國威廉波特中華少棒隊國手選拔賽），金門縣棒球運動協會理事長許燕輝和金門縣棒球委員會主任委員陳滄江共同集結地方仕紳籌措經費幫忙成行，致贈程儀14萬元替選手們加油打氣，為金門爭光。

金門縣棒球運動協會理事長許燕輝表示，得知中正少棒隊將要赴台參賽，但由於本次參賽旅費保守估計也要16萬多，且校方目前可用經費拮据，經費尚有不足；在詳細了解之後，許燕輝當下電請金門縣棒球委員會主任委員陳滄江解囊共襄盛舉，另集結一向熱心公益，支持金門棒球運動不落人後的縣議員王國代、金和成公司董事長林春生、中正國小家長會長樊志恆、副會長李鍾靈、任奕勳、常務委員許程勛、寶興裝潢建材公司董事長邱嘉樹、金門縣許氏宗親會榮譽理事長許秋霖等人，共同捐款合計新台幣14萬元作為程儀，讓球員沒有後顧之憂，安心參賽為地區爭光。

金門縣棒球委員會主委陳滄江表示，少棒是發展三級棒球最重要的基礎，除了平常要加強訓練之外，最重要的就是多參加比賽，藉比賽交誼，多觀摩其他球隊累積經驗，像這樣得之不易的全國聯賽，豈可因為經費的短缺而放棄，再困難都要設法籌到經費，讓中正國小的棒球隊順利成行赴台比賽。

教練鄭宇神表示，中正少棒隊球員訓練多時，球技其實已可比拚台灣球隊，但團隊配合的細節處理比較不理想，所以決定迎接新挑戰，往年都在華南金控盃和TOTO盃擇一參賽，今年球隊有一定抗衡能力，想替球隊增加不一樣的比賽經驗，教練也可以學習觀摩。臨行前先跟子弟兵們稍作介紹威廉波特的涵義與歷史，球員也對於能夠赴台打LLB選拔賽感到相當開心。

中正國小校長蔡雪芳說，鄭宇神、許何安、許元柏等這些年輕教練的熱情及執著，帶來新的棒球觀念，除了打球比賽以外，孩子學習棒球不影響正常的課業，在棒球環境也養成了謙和多禮，服從領導及努力奮鬥的堅毅氣質，這些年輕的教練功不可沒。

由中正國小少棒隊13位球員籌組的金門縣少棒代表隊，將於3月17至21日前往台東參加2023中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽，這次比賽同時也是美國威廉波特中華少棒代表隊國手選拔賽，期盼藉此增加少棒選手的比賽經驗向下扎根，讓金門棒球未來能越來越茁壯。而已開辦第24年的中華電信謝國城盃少棒賽今年將出現外島新面孔，中正國小將代表金門縣遠赴台東征戰，為賽史寫下新篇章。