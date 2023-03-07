士林警分局傳喚陳孝榕（紅色頭髮）等5名球員。（翻攝畫面）

T1籃球聯盟桃園雲豹對陣台啤英熊隊爆發衝突，兩隊成員大打出手，士林警分局6日通知雲豹球員陳孝榕、盧捷閔、羅振峰、曾品富、黃奕勝以及球團成員劉晉良，其中劉委由律師說明，陳等5人承認有懲處名單上的行為，並稱推擠是「球員間球場上的行為」，警方介入很奇怪。

2月19日比賽時，雲豹陳孝榕面對英熊蔣淯安防守，揮肘攻擊對方，引發蔣的不滿，雙方爆出拉扯扭打，其他球員、教練見狀也紛紛衝入，有的是阻止幹架，有的則是幫忙助拳，雲豹的當家球星「魔獸」霍華德當時也有進場勸阻。

T1聯盟後來依狀況懲處，球團成員劉晉良罰款20萬禁賽10場，陳孝榕、盧捷閔、羅振峰、曾品富均罰款5萬禁賽3場，黃奕勝則罰款2萬5000元禁賽1場。士林警分局表示，接獲民眾檢舉，將懲處名單上資料通知兩隊球員共8人，將依社會秩序維護法中鬥毆罪嫌對「違序人」進行裁罰，最重可處1萬8000元，製作筆錄後，後續將再對個人進行裁罰。

陳等人承認有懲處名單上所稱的動手攻擊、出腳攻擊，但僅是球場上、球員間的推擠，並不是鬥毆，對於警方介入感覺到很無奈。