陸外交部長秦剛在北京一年一度的全國人民代表大會期間的新聞發布會上表示，如果美國不改變對中方「扭曲」態度，將會引發「衝突和對抗」，並且捍衛對烏俄戰爭的立場，以及與俄羅斯的密切聯繫。最後還類比奧運選手試圖絆倒對手，如果弄到後來變成身障奧運會就很難看了。

據《路透社》7日報導，秦剛表示，美國一直在壓制和遏制中國，而不是進行公正的、基於規則的競爭。他說：「美國對中方的看法和觀點嚴重扭曲。它把中國大陸視為其主要競爭對手和最具有影響力的地緣政治挑戰。這就像襯衫上的第一顆鈕扣被扣錯了一樣。」

多年來，這2個超級大國之間的關係持續緊張，其中包括台灣、貿易等問題，最近則是因烏俄戰爭而更加緊繃，而且上個月美國擊落了一個它聲稱是中方的間諜球，使得關係進一步惡化。

美國表示正在為美中關係建立防護欄，並且並不希望發生衝突，但秦剛表示，實際上這意味著，當北京受到詆毀或攻擊時，中方不應該做出言語或行動反擊。

秦剛接著表示：「這是不可能的，」「如果美國不剎車，繼續沿著錯誤的路線加速前行，那麼任何防護欄都無法防止出軌，這將導致衝突和對抗，誰將承擔災難性的後果？」

秦剛把美中之間的競爭比作2名奧林匹克運動員之間的比賽。他說：「如果一方不是專注於發揮自己的最佳水平，而是一直試圖絆倒對方，甚至必須搞成身障奧運會，那這就不是公平的競爭。」