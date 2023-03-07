當地人因沒見過、沒吃過，雖對大魟魚感到好奇，拍賣競價時卻興致缺缺。（吳純裕提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣東石魚市場今有漁民載來一隻重56公斤、全長逾3公尺的巨大魟魚，因尾巴像刷子又像掃把，長相與一般魟魚有差別，當地人因沒見過、沒吃過，雖對大魟魚感到好奇，拍賣競價時卻興致缺缺，最後巨無霸魟魚僅僅以1公斤12元，總價672元賣出，且買主還說不打算吃牠，只打算供人欣賞。

嘉義區漁會總幹事林佳瑩說，這隻水魟魚比一般常見的魟魚大上30倍，尾巴像鰻魚，表皮粗到可以去角質，嘴巴尖尖又軟趴趴，連高齡90歲的當地人都說沒見過。

東石魚市場主任吳純裕說，這隻體型壯碩的魟魚是漁民在高屏一帶外捕獲，原以為頂多3、40公斤，過磅確認是56公斤，體型真的不小，因當地居民或魚販都沒看過，不知道如何烹調、怎麼吃，原以為行情頂多比一般魟魚差一些，起碼1斤還有3、40元，沒想到最後1公斤只有12元，出乎意料的低價讓捕獲漁民很傻眼。

吳純裕事後查出，這尾罕見魟魚是「達氏尾魟魚」，非重要經濟魚類，偶而會由拖網捕獲。至於買下這尾巨魟民眾自稱在雲林縣斗六開店，說會買下巨魟不是為了吃或販售，只是要吊在店門前給人看，如能招來客人，600多元就花得夠本。