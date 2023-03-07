自2019年中美貿易戰爆發之後，美國加緊對中國科技產業實施技術管制，有越來越多的外資廠商開始逐步將大陸的供應鏈轉移出去。近期最受關注的是智慧手機供應鏈大批轉向印度，而現在連筆記本電腦供應鏈也快速向越南轉移。

據《芯智訊》報導，過去筆記本電腦供應鏈在完整度、成本與龐大人力需求考量下，被認為打造中國大陸以外的第二供應地的難度很高。但是近兩年來上游品牌客戶分散供應鏈風險的態度明確，下游代工大廠除廣達外，大部分都進入了越南進行佈局。這也使得原本當地供應鏈不完整，生產也難有規模經濟效益的情況開始有所改變。另外，運輸成本占比不高的連接元件廠，態度也從觀望轉趨積極，成為加速越南筆電供應鏈成形的新浪潮。

報導引述市場調查機構集邦科技預估稱，今年全球會有20%的筆記本電腦來自越南製造。業界認為，隨著供應鏈分散成為筆記本電腦品牌大廠的共識，上下游零組件廠商也必然會跟著行動起來。相對於其他東南亞國家來說，越南在筆記本電腦製造方面優勢更高，除代工大廠的移轉外，還有合理的人工成本與相對較高的勞工素質。

據統計，本來在越南就有生產基地的台企連接元件廠，很多廠家在當地設廠已超過10年以上，而且都能穩定獲利。在終端應用部份，較早前去發展的台企除了一部分供應當地鄰近市場外，不少也將越南廠作為中國大陸生產基地的上游加工或備援，功能似乎是將人工最密集的產線段移往越南製造後，再送回中國工廠加工。

隨著越南成為全球第2大筆記本電腦生產基地趨勢成形，一些台商也陸續投產，並配合對美系品牌廠的供貨。外界認為，除手機應用配件外，會有愈來愈多的筆記本電腦與平板電腦供貨出自越南。

報導指出，近半年更有不少廠商計劃擴大在越南的投資計劃，其中友達、鴻海都投資台幣10億元以上，外界猜測，鴻海擴大投資越南應該是為了MacBook 及iPad 的產能需求。近期也有其他相關業者組團赴越南評估設廠可能性，預計未來一年將有更多業者投入。