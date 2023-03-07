屈中恆飾演難度很高的「李國修」。（寬宏藝術提供）

郭子乾和張允曦(小8)劇中飾演夫妻檔。（寬宏藝術提供）

李國修經典劇作2023《京戲啟示錄》創拓版本周起開始在北中南三大劇場接連演出10場，李小平導演與藝術總監兼演員王月率屈中恆、樊光耀、郭子乾、戴立吾、黃宇琳、張本渝、范瑞君、張允曦小8等演員們，1個月以來天天排練到深夜，主演屈中恆更喊話：「《京戲啟示錄》之所以成為經典就是不會因為時間被淘汰，就算是沒有看過戲的觀眾，只要進來一定會被感動。」

演出將至，團隊最近都在緊鑼密鼓著裝整排，飾演「二大媽」的王月期待表示，其實之前的版本她看了100多遍，這次除了原有班底，還有很多新進的演員和屏風的子弟兵，像是張本渝、小8等，但她不會跟以前比，「因為這次是很獨立的製作，例如飾演『李國修』的屈哥不會刻意模仿國修老師，他是完全進入那樣的感覺，來到中華商場飾演李國修的父親。而李小平導演最後還讓國修老師和屈哥結合，讓我的眼睛一直痛，淚水真的是關不住的。我覺得這是一個時空的交錯交流，真的是太難得的經驗，我很慶幸我有答應演出，特別幸福。」

飾演「李國修」的屈中恆在排練時表示，這個戲量真的很龐大，其實還滿難的，但經過一段時間的排練就越來越熟，心情也比較穩定，現在進入排練最後階段都已經非常熟悉，但小平導演還是每天讓他們做一個整排，要一次比一次更熟練，「相信我們的演出一定能好好傳達國修老師的精神！」

郭子乾和張允曦(小8)劇中飾演夫妻檔，郭子乾每次一出場就讓全場笑聲不斷，小8排練時就笑說：「和郭哥對戲真的很辛苦，因為郭哥創意很多！」

《京戲啟示錄》以李國修老師在中華商場裡終生做戲鞋的父親為原型，老鞋匠手中的針線，穿引出「戲中戲中戲」的故事；由「屏風表演班」演出「風屏劇團」，「風屏劇團」演出《梁家班》的故事，而「梁家班」演出京劇《打漁殺家》。獨特的敘事結構，被譽為當代劇場的驚嘆之作，也成為現代戲劇教材經典。王月特別提到，現在大家都很喜歡燒腦片，他們這樣戲中戲中戲的結構在過去都被稱為是「全面啟動」，讓觀眾感受到一個戲可以這麼複雜又這麼清楚。她呼籲大家一定要進劇場觀賞這部經典神作！