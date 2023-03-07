全中運網球項目資格賽在新竹縣中正網球場進行，但因場地不平整，造成選手受傷，退役網球名將盧彥勳也替選手感到氣憤、不捨，教育部體育署7日作出回應，表示立即啟動賽事場地總體檢，針對教育部舉辦的全國性大型重要賽事，建立專業的場地查核機制，全面檢視3月份陸續進行部分賽事舉辦的全中運，以及5月全大運競賽場地確保符合規定，提供參賽學生安心的競賽環境。

以下為體育署公告全文：

鑒於日前新竹縣承辦112年全國中等學校運動會(以下簡稱全中運)，外界對於網球場地施工匆促影響參賽安全或設計問題不利賽事進行等檢討聲音，教育部體育署宣布將立即啟動賽事場地總體檢，針對教育部舉辦的全國性大型重要賽事，建立專業的場地查核機制，全面檢視下個月(3月份陸續進行部分賽事)舉辦的全中運以及5月的全國大專校院運動會(以下簡稱全大運)競賽場地，以確保符合規定，提供參賽學生安心的競賽環境。

體育署說明本次總體檢除就主辦單位目前已進行中的場地修整建工程進行查核，另將確認整體競賽場地環境及配置均能符合比賽規則規定，加強就全中運及全大運場地及各場館修繕進度之掌握，透過競賽小組會同執行單位相關人員前往各賽事場地會勘，輔導賽事辦理單位於維持完善賽事場地之前提下，並以參賽選手之角度，重新檢視賽事場地。教育部體育署除請112年全中運及全大運執行委員會即刻重新檢視，儘速對所有競賽場地進行工程進度掌控，預定於3月底前會同競賽小組委員、工程專業委員、裁判長、各單項協會等相關人員前往比賽場地(館)進行會勘，要求應有備案場地之安排。

此外，日後亦將規劃於承辦縣市(或學校)於取得全中運及全大運承辦權後，除應依據現行各賽事舉辦準則規定辦理，將更強化組織委員會及執行委員會的合作平台，由雙方主任委員定期交流溝通，各項會議期程、工程進度(含場地擇選建議、修整建工程規劃設計、細部設計及發包、工程品質查核等)規劃均明確訂定期程，增邀體育設施與建築背景委員提供專業建議，再依該期程，進行輔導、預警及按月控管。

體育署同時表示感謝新竹縣楊文科縣長傾全縣之力籌辦112年全中運，針對賽事中受傷學生的醫療照護及調整網球(含軟網)賽事時間及場地也做了許多的協調工作與努力，期望透過此次總體檢，讓今年2項全國最大型之學生運動賽事能夠盡善盡美，創造一個安心揮灑實力的舞台，讓參賽學生締造運動佳績，展現努力之成果。