《黑的教育》劇組演員今出席首映會造勢。（粘耿豪攝）

柯震東首執導筒之作《黑的教育》7日舉行首映，監製柯耀宗、九把刀，導演柯震東率領演員蔡凡熙、朱軒洋、宋柏緯、 黃信堯、張寗、大飛齊聚亮相，眾人立下票房公約，若票房破587萬，就要發送珍珠紅茶，大家又被拱若票房再破9487萬佳績，就要加碼穿內褲跳舞，柯震東便提議演員們跳玖壹壹的歌曲〈9453〉。

日前柯震東因為拍戲受傷破相，聊到恢復近況，他表示自己還蠻幸運的，起碼眼睛還在，雖然有留疤，但靠著醫美技術恢復的比預期還快。另對於電影被說是「柯震東繳學費之作」，他認真表示：「每一個電影我覺得都是在繳學費吧！因為拍一部電影很不容易，需要很多的資金跟資源，其實就是在上課，每拍一部電影感覺就是在上一次進修課程。」

《黑的教育》去年入圍金馬獎4項大獎，接下來要前進大阪亞洲電影節，被問到會不會再有第二部導演作品？柯震東笑回：「我有很多想法，但短期內應該不會再當導演，導演要給演員愛、給劇組愛，把正能量都給出去，回家只剩負能量，現在比較需要充電。」