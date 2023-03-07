桃園一名陳姓男子因案遭羈押在看守所，未料卻趁凌晨時分，在舍房內伸手偷摸舍友的生殖器，慘被移送法辦。桃園地院審結，依犯乘機猥褻罪，處有期徒刑7月。可上訴。

判決書指出，陳姓男子與男子A各因案遭羈押於桃園市看守所，收容於同個舍房中，未料陳男2022年6月28日凌晨間，趁著A男躺在其身旁熟睡之際，徒手觸摸A男的生殖器，遭到桃園看守所函送法辦。

陳男接受檢察官偵訊時，坦承有觸摸A男的生殖器，檢察官參考陳男的自白、桃園看守所的懲罰報告表、收容人陳述書、訪談紀錄及舍房監視器畫面等證據，勘認陳男罪嫌，依犯乘機猥褻罪將其提起公訴。

桃園地院審理時，法官審酌陳男趁著舍友熟睡無法抗拒之際，做出乘機猥褻的舉動，絲毫不尊重對方的性自主決定權，實在不該，考量陳男認罪，態度尚可，兼衡犯罪動機、目的、手段及生活狀況等一切情狀，依乘機猥褻罪，處有期徒刑7月。可上訴。