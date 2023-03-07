28歲香港名媛蔡天鳳日前遭前夫一家殘忍殺害並肢解烹屍，目前警方已逮捕6人，而今（7日）中午，前夫的潘姓女性友人也因涉嫌協助犯罪，被大陸執法人員逮捕，據悉，她是一名女網紅，還被封為「IG女神」。

蔡天鳳前夫一家四口和2幫兇，目前已被香港警方逮捕，據《香港01》報導，今天中午潘女本要潛逃大陸，遭大陸執法人員截獲，並遣返香港，當時她穿著灰色外套、黑色緊身皮褲，被警方戴上黑色頭套，押回警署偵訊。

潘女曾和古天樂等名人合照。（圖／翻攝東網）

據悉，潘女涉嫌替蔡天鳳前夫等人介紹遊艇公司負責人，因此涉嫌協助犯罪，而她也是蔡天鳳前夫的女性友人。而她的身分也跟著曝光，是一名KOL，住在香港九龍站高尚住宅天璽，生活過得富裕。

而她也時常活躍於社群，曾被網友稱為「IG女神」，查看她過往貼文，可看到她認識不少娛樂圈的人，曾和古天樂、關楚耀、張振朗等名人合照。蔡天鳳案目前已逮捕前夫一家四口還有前公公情婦、遊艇公司職員6人，今又再增潘女共7人，除了前公公情婦和遊艇公司職員保釋候訊外，前夫一家將於5月8日再提訊。