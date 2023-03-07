北市警中山分局長陳金城（左一）要員警強勢執法，並要求黑幫不能讓辣妹在大門迎賓，以免藉機壯大黑道聲勢。（警方提供）

近年頻滋擾治安，犯下多起重大刑案、毒品、詐欺案的竹聯幫明仁會，多次被警政署長黃明昭點名掃蕩。7日明仁會盛大舉辦春酒晚宴，江湖各幫派踴躍參加，為壯大聲勢，明仁會請來170名旗袍辣妹，本想安排在萬豪酒店大門口、一樓大廳迎賓，讓黑幫兄弟猶如走「星光大道」魚貫進場，轄區北市警中山分局長陳金城得知暴怒，立即向業者反映，若讓黑社會如此張揚，「他們站出來，我一定翻臉！」後來經溝通，才讓辣妹退縮至電梯口與5樓會場。

由於明仁會近年竄起，大發橫財，個個出手闊綽，今年春酒如以往一樣停滿豪車，一輛輛跑車、高級保母車停在一旁飯店的私有地停車場，170名旗袍辣妹在分局長強勢要求下，被警方告誡不得在大門口迎賓，只能匆忙到豪車旁合影香車美人照。

明仁會被刑事局列重點掃蕩目標已久，但昨晚明仁會仍繼同幫的旭仁會，選上大直萬豪酒店舉辦春酒，在酒店5樓席開約85桌，以中山分局為主的台北市警方動員上百人強力蒐證、壓制黑幫氣焰，盤查900多人，攔檢到未成年、通緝犯與攜帶刀械者究辦。

昨中山分局長陳金城中午提前率隊前往萬豪酒店部署，指揮大批警力蒐證。陳要求所屬官警，一旦有黑幫拒絕盤查、嗆警滋事，一定當場執行公權力法辦。不過由於近年北市五星級酒店住客投訴，指警方大陣仗進入蒐證，會造成恐慌與不便，經協調後，警方僅能在酒店外、地下室停車場等處布崗蒐證。

北市黑幫近年尾牙、春酒、大型壽宴，都刻意選在五星級飯店，就是為避免吃飯時，被警方攝影機跟拍，讓大哥覺得「沒面子」掃興。不過這麼一來，警方蒐報黑道組織的「深入程度」就差了些，讓警方對飯店業者的不配合頗有微詞，私下抱怨：「飯店不配合警察執法，卻給黑社會方便！」

甚至有昨晚參加蒐證的員警爆料，「飯店不敢阻止叼煙嚼檳榔的黑幫89，任憑他們光明正大亂丟煙蒂檳榔渣，甚至大搖大擺抽菸，結果竟然不讓穿制服的警察進入飯店上廁所，不要站在大門口攔檢，警車不要停門口，原因竟然是有礙觀瞻，真的有錢有勢是大哥，了不起的五星級！」

警方指出，執行黑幫春酒蒐證勤務，是依據《警職法》畫設管制區施以盤查臨檢，但觀光飯店也有相關的條例、規則，警方執法不能無限上綱，但已盡全力遏阻黑幫氣燄，後續仍密切蒐證相關組織犯罪犯行嚴加掃蕩，不容黑道幫派擾亂社會秩序。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！