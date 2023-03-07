伊朗各地數百名女學生無故中毒，阿富汗塔利班政權將女性拒於大學之外。國際婦女節前夕，聯合國祕書長古特雷斯發出警告，全球女權進展「正從我們眼前消逝」，「依現況來看，聯合國婦女署（UN Women）認為需要300年」，才能實現性別平等。值得注意的是，聯合國今年主推擊倒「數位貧窮」（digital poverty），致力消除科技領域上的男女落差。

古特雷斯6日在第67屆聯合國婦女地位委員會（UNCS）開幕式致詞表示，女權在世界各地都遭受濫用與迫害，女性迄今面臨包括孕婦死亡率、女童失學、照顧者找不到工作、強迫童婚等危機。他說：「數十年來的進步正在我們眼前消逝。」「性別平等愈來愈遙遠。」

古特雷斯提到，阿富汗在塔利班統治下，女性和女孩都不得參與公眾生活，局勢尤為艱困，但他未點名伊朗等其他女權發展嚴重受限的國家。德黑蘭大力鎮壓去年9月開始由女性領導的示威活動，因而遭聯合國經濟社會理事會（UNESCl）逐出婦女地位委員會。

針對數位貧窮，聯合國副祕書長暨婦女署執行長巴胡斯（Sima Bahous）指出，這是當今社會面臨的一種新型態貧窮，「以毀滅性的方式將女人與女孩排除在外」。她舉例，全球女性可以取得智慧型手機的機會較男性少18％，更不用說網路近用權，「單單過去一年，可以上網的男性比女性多出2.59億人」。

另外，全球僅有28％工程學科的畢業生與22％在人工智慧領域的工作者為女性。巴胡斯說，就算女性進入科技產業，也面臨21％與男性的薪酬差距；不僅如此，逾半以上遭受程度不等的職場性騷擾。

研究指出，全球25個國家或地區，有8成兒童暴露在網路性虐待或剝削的危機，其中尤以青少女最為弱勢。另一項針對全球125個國家或地區女記者的調查發現，其中有4分之3在工作上遭受網路霸凌，3分之1會在公開發表言論前進行自我審查。

「我們持續看到激進團體和部分政府利用社群媒體攻擊女性，尤其是女權捍衛者。」巴胡斯呼籲：「我們必須比他們更快，採取更有力的保護措施，並且下定決心。」

古特雷斯說：「數百年來的父權制度、歧視和有害的刻板印象，在科學和技術領域產生了性別鴻溝。」他在推特上呼籲：「讓我們擊退女性貶抑（misogyny），為女人、女孩和我們的世界向前邁進。」

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