世界棒球經典賽明天開打，將前往開球的副總統賴清德今晚表示，他已經準備好球衣明天要到現場開球，也會趁這個機會向大聯盟傳奇球星李維拉請教招牌「卡特球」的秘訣投法。並呼籲球迷們，「一起做國家隊最強大的後盾！」

賴清德透過臉書表示，明天就是全國球迷引頸期盼的WBC世界棒球經典賽開打的日子了， 相當高興台灣再度成為主辦國之一，歡迎巴拿馬、義大利、荷蘭、古巴國家隊來到台灣，為台灣球迷帶來高水準的球賽。也歡迎大聯盟傳奇球星李維拉來台開球，為球賽增添風采。

他說，經典賽是一級國際賽事，從公布教練團、30 人名單確定、熱身賽開打，一直都是球迷間熱烈討論的話題。但是對職業選手來說，為了經典賽，要提早為球季開機，其實是一大挑戰。

所以他特別感謝國家隊的選手，包括參加集訓但未入選的選手，以及陪練的球員，「是各位的參與，才能打造最強的國家隊！」他也感謝為賽事籌備付出的所有人員，從場地、醫療、行政，每一個看似微不足道的工作，都是成就精彩賽事的重要元素。「大家辛苦了，每一位都是我們國家隊的成員」。

賴清德指出，他已經準備好球衣，明天要到現場開球，當然也要趁這個機會，向李維拉請教招牌「卡特球」的秘訣投法。呼籲各位球迷們，「趕快準備好加油道具，明天開始我們都是場外的最佳第十人。WE ARE TAIWAN！一起做國家隊最強大的後盾！」