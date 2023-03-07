吳卓源日前受邀到香港演出。（華風數位提供）

吳卓源日前受邀到香港演出。（華風數位提供）

Julia吳卓源上週末(3／5) 受邀至香港最具標誌性音樂節 Clockenflap 演出，與 PHOENIX、The Cardigans、Kings of Convenience...等樂團、歌手登上全場最大舞台，吸引超過萬名觀眾。為此次演出 Julia 準備經典組曲獻給樂迷，演出過後她意猶未盡表示：「感覺像一場夢！」

Julia 繼開工以來的第一場演出，即獻給香港最具規模的音樂節Clockenflap，為此Julia休假回來便開啟一週兩次的健身，出發當周還追加了舞蹈課及不間斷的練團馬拉松，讓休假已經一個月半沒有表演的她笑說簡直是體力大考驗！

她分享心情：「剛收到邀約很興奮，到了現場跟團隊一起一切都很Chill、很好玩，也看到觀眾的反應都很 High！」不過她笑說其實在正式表演前，心裡難免還是會緊張，不過當一站上舞台便自然而然的放鬆了很多，現場觀眾給 Julia 的能量也讓她越唱越 High。

為此次演出Julia準備了經典歌曲〈原來的我〉＋〈為你我受冷風吹〉組曲，演出後Julia開心的說：「看到大家很享受在音樂裡的樣子真的很開心，加上疫情後看到觀眾幾乎已經沒有戴口罩，所以可以看到他們臉上的笑容，很直接感受到他們的能量，覺得很幸福！」更直呼夢想成真：「表演的時候是sunset的時刻，除了在台上看到這麼多這麼棒的觀眾，他們的反應給我很大的力量；還可以看到維港的海景，加上超完美的天氣，在唱歌的時候我看了一下天空，一瞬間感覺自己好像在夢裡，是夢想成真的感覺！」

近來才剛從歐洲與家人渡假回來的Julia表示這一趟旅程後渾身充滿了能量，她分享道：「這次跟爸爸、媽媽、妹妹全家人一起去了德國科隆、法國巴黎、阿姆斯特丹....等地方，覺得是很珍貴的回憶；因為很常是自己一個人在外面住，所以能一起在家吃飯、團聚真的很開心，很珍惜這段時光。」而在Clockenflap 的演出過後，Julia 也將飛回台北面對接下來馬不停蹄的工作行程，更緊接著透露：「接下來我的演唱會是一定會有的，雖然現階段還不能透露太多，但一定會給大家滿滿的愛，也會有精心準備的小橋段！」預告睽違3年的專場絕對不讓歌迷們失望，也期待有更多機會可以見到各地的樂迷。