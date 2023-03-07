YouTuber奎丁(Zamy、王乙晴)有著美豔外型及32E性感身材，在學生時期被封為「輔大豪乳女神」，憑著豪邁、不做作風格，在IG有68萬人追蹤，YouTuber時常以拍攝實驗等內容為主。近日她拍片，記錄騙媽媽自己整形，測試對方反應，沒想到媽媽的反應讓網友超感動。

奎丁5日在頻道上傳影片，標題是「我去做醫美換了一張臉，媽媽的反應是？」她臉上包著繃帶在街上走，造型非常引人注目，她也說：「我發現大家的眼光，明明看著我都覺得很奇怪，但是下一秒鐘他們都要裝沒事」，奎丁現場模仿路人看到她的反應，直呼「沒看過人家整形嗎？整形又怎樣，整形無罪啊！」

回家後奎丁媽媽看到後狂笑表示：「包得好誇張，而且很滑稽」，奎丁則表示墊下巴跟補脂肪、削骨就會包成這樣，自己全做這些手術項目，但隔了一段時間奎丁媽媽就嚴肅地表示要聊聊，「妳十年前妳只要做什麼事情，都沒有事先跟我說的話，事先告知一下的話，我會覺得妳不尊重我」，不過後來奎丁媽媽轉念一想，「做任何事都沒有關係，我也會很支持，妳好就好」。

奎丁全臉幾乎用繃帶包起來。（圖／奎丁YouTube）

奎丁媽媽提到很感謝奎丁30年都陪伴在身邊，有些人女兒早早就離開家，自己很有福氣，講一講奎丁媽媽更忍不住落淚，鼓勵她「想做什麼就去做，但是做完之後不能後悔就是了」，母女兩人最後真情告白，讓網友都非常感動。