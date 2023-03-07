宜蘭縣政府積極推動環境永續政策，超夯親子運動健行景點仁山植物園通過行政院環境保護署認證，成為縣內第13處環教設施場所。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府積極推動環境永續政策，超夯親子運動健行景點仁山植物園通過行政院環境保護署認證，成為縣內第13處環教設施場所。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府積極推動環境永續政策，超夯親子運動健行景點仁山植物園通過行政院環境保護署認證，成為縣內第13處環教設施場所；縣長林姿妙表示，宜蘭好山好水好環境，共有13處獲得環教認證，共同努力拚出宜蘭的好環境。

縣府自2001年開始積極向農業委員會水土保持局爭取補助經費，其深溝水源生態園區、羅東自然教育中心、武荖坑風景區、宜蘭利澤垃圾資源回收廠、台灣戲劇館、頭城農場、員山生態教育館、明池環境學習中心等場域陸續通過認證，作為環教場所並規畫課程。

而仁山植物園為親子旅遊口袋名單中的熱門選項，一年平均有3至4萬人次入園，不僅離市區近，走起來平緩不吃力，從入口走至遊客中心，不論是折返、或繞一圈都只需要1個小時左右的時間，是老少咸宜的健行路線；另也為想取得環教課程時數的民眾首選園區。

其「森林徵友啟示」環教課程以園區水保設施認識水土保持功能，在遊戲中寓教於樂；還有透過伐樟焗腦的腦丁生活故事，知道森林提供的寶藏與人類密不可分而設計的「淺山腦丁的寶藏」課程，讓民眾深入了解人類對淺山地區的運用；另還搭配Line APP探索森林，在設有完善步道與各具特色的庭園中，由Line機器人引導下完成任務。

也融入永續發展目標（SDGs）概念，提倡終身學習及建構具包容、安全、韌性、永續特質的城市與鄉村，民眾可透過課程與操作體驗了解環境的重要性，在縣府團隊多年努力下，仁山植物園已具有豐富自然特色的場域，於去年12月通過環保署認證。

目前園區的環境教育課程，供學校及一般民眾以團體報名方式申請預約，考量場域生態及空間承載量，目前開放每月最多4場次的團體預約，推廣期間免收活動費用，相關課程資訊可至仁山植物園官網（https://renshan.e-land.gov.tw/Default.aspx）查詢。