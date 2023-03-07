烏克蘭東部的巴赫穆特(Bakhmut)爭奪戰還沒有結束，雙方持續作戰的動機不相同，俄羅斯要挽回士氣，相信只差一步即可佔領；而烏克蘭則要最大程度殺傷俄軍。北約估計認為，烏克蘭的目的已經達成，烏克蘭與俄羅斯的損失比大約是一比五，也就是俄軍殺死一名烏克蘭士兵，要負出損失五名士兵的巨大代價。

莫斯科時報(TheMoscowTimes)報導，巴赫穆特的戰鬥從去年8月起開始變得激烈，瓦格納傭兵(Wagner Group)是主要的部隊，幾個月來，持續以緩慢但有所推進的效率逼進主要城區，今年1月，東北面的蘇勒達爾(Soledar)被瓦格納奪佔，城區遭到轟炸的情況更為嚴重，包括西面的補給線也時常遭到破壞，因此烏克蘭內部開始討論是否繼續堅守的必要性。

烏克蘭表示，在巴赫穆特之後，還有一系列的防衛陣地，因此即使巴赫穆特失守，也不致於造成戰線的崩潰，但是「不在巴赫穆特守，也要在其他地方守」，因此只要守軍沒有遭到圍困的處境，就儘力防守下去，以造成俄軍的最大傷亡。

一位不具名的北約官員表示，以殺傷率來說，烏克蘭做的頗為出色，已達到五比一的死亡率，這是綜合各方情報所做出的估計。但北約官員同時指出，烏克蘭付出的代價仍然很大。

是否撤退，基輔方面的消息出現不同意見，一些看法認為，可能已經開始戰略撤退。但是澤倫斯基辦公室的新聞稿又說「將繼續防禦，進一步加強我們在巴赫穆特的陣地。」

美國戰爭研究所表示，俄羅斯在巴赫穆特持續失血，大大削弱了他們在其他地方發動更多攻勢的能力。這顯然是烏克蘭的戰略目的，讓烏克蘭有機會奪取主動權。