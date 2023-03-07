▲被撞路邊車輛損失慘重。（新北市警察局提供／徐佑昇新北傳真）

▲另一台被撞無牌車輛左後側嚴重損毀。（新北市警察局提供／徐佑昇新北傳真）

新北市平溪區7日下午5時發生一輛休旅車翻覆事故，駕駛43歲林男於平溪區靜安路2段，也就是十分往平溪方向行駛時，因不明原因擦撞路邊2輛自小客車後翻覆一邊。新北市警察局瑞芳分局派員抵達現場後，幸好林男僅有輕微擦傷，並拒絕就醫。後由瑞芳分局協助處理事故現場，疏散交通，以免影響他車通行。

瑞芳分局表示，7日下午5時17分接獲通報平溪區靜安路十分往平溪方向發生自小客車翻覆事故，肇事者為43歲林男，並未酒駕，其所駕駛之豐田RAV4休旅車因不明原因擦撞路旁2輛停靠小客車後翻覆。

只見現場被撞之小客車零件散落一地，車窗車燈破裂，受損不輕。幸好林男本身僅輕微擦傷，無其他大礙。

瑞芳分局說，由於林男本人拒絕送醫，現場就由2名瑞芳分局員警協助交通疏導管制，並依照A3類交通事故，進行後續處理。由於林男翻覆的休旅車並沒有造成雙向中斷，因此並沒有造成交通堵塞，並於19時54分由吊車將該車拖離現場並解除管制。至於肇事原因，還有待後續進一步釐清。