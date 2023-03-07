有民眾已經一個禮拜沒買到蛋，這次成功買到，非常興奮。（民眾提供）

首批雞蛋終於在今（7）日下午運抵北竿、莒光及東引各鄉公所，吸引大批民眾前來搶購，排隊人龍沒斷過。（民眾提提供）

國內這一波蛋荒潮，連帶燒至離島的馬祖地區，縣長王忠銘3日視察當地市場民怨四起，立刻指示產發處因應對策，農委會也允諾調配超過2萬顆。好消息是，首批雞蛋終於在今（7）日下午運抵北竿、莒光及東引各鄉公所，吸引大批民眾前來搶購，排隊人龍沒斷過。

由於馬祖沒有蛋雞場，雞蛋全仰賴台灣輸入，目前超商、零售店蛋源都不穩定。北竿鄉配送雞蛋共5000顆，今下午2時至5時起開始販售，每戶限購10顆，且民眾需攜帶身分證核對。其他時段還有明（8）日上午9時至中午12時、下午2時至5時；莒光則分配3600顆，今下午2時開始領購，每戶限購2盒；東引鄉分到3400顆，其中800顆給駐軍，同樣採每戶限購10顆作業。

連江縣政府產業發展處處長林志豐表示，有別於其他鄉，南竿部分則由農會信用部協助販售，沒有限制購買數量，現場排隊超過200公尺，有民眾買完返回隊伍繼續等待購買，至於現場氣氛良好，沒有發生任何爭執。

有民眾已經一個禮拜沒買到蛋，這次成功買到，興奮都來不及了，稱非常感謝農委會配送2萬顆蛋。

連江縣自2月開始因為海底電纜斷裂，島上居民面臨全面斷訊，運送物資開始延宕，爾後又爆發國軍缺糧，士兵在沙灘寫下「伙房無肉可吃」等字樣SOS抗議。就在台灣本島又爆發缺蛋狀況，面對節節攀升的蛋價，6日宣布從原本的每台斤52元，調漲到55元；明日起，產地價則從原本每台斤42.5元一口氣調漲45.5元，讓不少小吃店家怨聲載道。