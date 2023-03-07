台灣詐騙電話現象猖獗，數位發展部長唐鳳近日受訪時，被問到坊間有辨識陌生來電App，但讓高齡者自行安裝難度高，他表示政府已經在研究，讓用戶在辦好電信門號時，就內建防詐騙軟體，若有電信商願意響應，最快有望今年就上路。粉專「不可能我二弟天下無敵」對此直酸，上次搞類UberEats，這次要做類Whoscall？PTT鄉民也批「這次又要花幾億外包」、「要阻擋中央訊息？」、「不是抄就是找現成軟體當自己政績」。

唐鳳6日上節目訪，主持人民進黨立委許智傑提到，台灣詐騙電話猖獗，唐鳳指出，民間有類似Whoscall這種可以辨識陌生來電、防止詐騙的手機軟體，電話響起時會直接告訴用戶，來電者是誰。民眾如果有安裝Whoscall或其他類似的軟體，詐騙集團一旦來電，不論有沒有騙成功，電話掛斷後，軟體就會提問「此通電話是否為詐騙」，用戶只要輸入是詐騙或騷擾電話，就會顯示為詐騙電話警告下一個人，用戶就會提高警覺。

許智傑表示，Whoscall這一類可能辨識陌生來電的App效果很好，不過若要讓高齡長輩自己搜索、自己下載安裝，非常不容易。唐鳳說，最近行政院長陳建仁、副院長鄭文燦及政委羅秉成都要求數發部研究，以免付費甚至不用特別安裝的方式，讓用戶辦理電信門號方案後，手機就直接內建防詐騙App，「現在正在規劃，應該很快，最慢明年會想辦法上路，若還要更快，就看有沒有電信商願意搶先響應，就有望提早到今年上路」。

不可能我二弟天下無敵對此則酸：消息傳回PTT，鄉民似乎不買單，上次搞類UberEats，這次要做類Whoscall，人民的稅金211億真好花！

PTT鄉民批「200億，就這」、「這次又要花幾億外包」、「小吃店會接嗎」、「你各位的稅金又要被黑走囉」、「好欸又有預算了」、「小吃店跨行資訊業，可以標嗎」、「不就是Whoscall？你政府要自己做一個？」、「要阻擋中央訊息？」、「Who安裝很簡單啊」、「不是抄就是找現成軟體當自己政績」、「這咖小就是肥胖版智堅」、「抓了輕放才是最大問題」、「綁門號是怎樣？能不裝嗎」、「政府要監控大家的手機」。