據媒體報導有十家法人有投資，張子敏指出，若上市櫃公司因投資影響到股東權益或證券價格，會請證交所督導上市櫃公司適時發布重訊，讓市場知悉。

目前已重訊公告的有兩家公司，包括：寶齡公告分二至三年間投資澳豐基金產品300萬美元（約新台幣9,178萬元），但公司認為還有機會等到贖回、台端則已公告認列虧損，有逾3,100萬元基金尚未贖回，二家公司尚未拿到的贖回金額高達1.2億元。

張子敏指出，澳豐基金在國內非屬合法登記的境外基金，未經金管會核准或申報不得於國內募集銷售或私募，澳豐及上游兆富公司也未曾在台註冊成立投信、投顧事業，或申請擔任境外基金總代理。

張子敏指出，違法銷售境外基金要負刑事責任，依投信投顧法第16條第一項規定，任何人非經主管機關核准或向主管機關申報生效後，不得在中華民國境內從事或代理募集、銷售、投資顧問境外基金。違反者依第107條、111條之刑事責任，最高處五年以下有期徒刑。

張子敏指出，違法案件若接獲民眾檢舉，金管會將會移送檢調偵辦，此案之前就有接獲過民眾檢舉移送過，近期也有案在行政處理中。

張子敏呼籲，投資人投資境外商品，尤其是境外基金，除了應透過台灣合法銷售機構購買，也應確認投資標的合法性，以確保自身權益。合法業者名單，投資人可在金管會、金管會證期局或投信投顧公會網頁查詢。2021年12月25日也有設立反詐騙諮詢專線02-2737-3434，供民眾查詢。