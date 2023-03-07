為響應政府政策並鼓勵綠色消費，華南銀行推出綠色信貸專案，凡購買經認證的節能省水產品、電動汽機車、太陽能設備或以綠建材裝修的民眾，只要提供相關證明文件，皆可向華銀國內各分行申請「綠色環保貸」信貸專案，貸款金額最高可達500萬元，貸款期間最長7年免綁約並採一段式利率2.24％起，總費用年百分率2.508－8.071％，提供有綠色消費資金需求的民眾，便捷優惠的貸款方案，本專案期間自即日起至今年12月31日止，專案手續費1,688元，今年6月30日前申請可再享手續費優惠688元。

政府近年積極推動綠色消費，例如財政部推出「購買節能電器退還減徵貨物稅」獎勵措施，於今年6月14日以前，民眾購買經濟部核定能源效率分級為第1級或第2級的新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機非供銷售且未退貨或換貨者，可申請退還減徵貨物稅最高2,000元，讓民眾汰換家中老電器，既能領補助也能兼顧環境友善。

綠色經濟與永續發展的國際趨勢當道，「綠色金融」已成為銀行新顯學，透過引導資金流向減碳及永續發展領域，促進綠色商品服務深化發展，提升企業及消費者注重環保及綠色消費意識，華銀善盡環境社會責任與公司永續治理（ESG），朝向淨零排放目標邁進。