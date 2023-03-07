大陸外交部長秦剛7日出席兩會外長記者會，外界關注其對中美關係的論述。國立政治大學東亞研究所教授黃瓊萩認為，秦剛於發言中特別區分「美國人」與「美國（政府）」，符合中共統戰的原則；而其措辭比起過去的戰狼外交，相對溫和許多。

黃瓊萩接受本報採訪時表示，秦剛對美的說法與態度，基本上仍把中美關係、台海議題與烏克蘭問題等歸咎於美方引起，認為美方因自身的戰略焦慮而針對中國大陸，也明確表態問題由美方而生，「中國不會不反應」。但黃瓊萩指出，秦剛的說法雖強調中國大陸不會屈服，但也未如過去戰狼外交般謾罵美國。

黃瓊萩提及，值得注意的是，秦剛的發言特別區分「美國人」與「美國（政府）」，雖然過去也曾如此，但這次特別強調其自身與美國人的相處經驗，意指「美國人是可以溝通與合作的，有問題的是美國政府」。這比起之前戰狼式風格相對溫和許多，也帶有溫情訴求。

黃瓊萩解釋，這個手段可追溯至周恩來時期，當中國大陸與外國政府關係不好，但並未放棄與該國經營長期關係時，將人民與國家做適當切割，以不同手段對待是必要的，這也是統戰的原則與邏輯。

但黃瓊萩認為，當談及美中台關係時，秦剛的態度明顯變得堅定而強硬，表示台灣是中國大陸的底線，直接告訴美國，「你一直在踩我的底線」，而中國大陸對台灣就是不能放手。

秦剛於會上也談及氣球事件，黃瓊萩說，氣球事件已經很難再繼續作為一個話題，但未來中美一定會持續有所爭執，「不會沒事的」。她分析，中國大陸日前提出「烏克蘭和平計畫」，接下來中國大陸在烏克蘭事件的立場、蔡英文總統傳將赴美見麥卡錫等議題，可能成為未來中美爭執焦點。

至於秦剛涉及美中關係講話所欲傳遞的對象，黃瓊萩研析，除了向國內民眾釋放訊息「中國政府不是只任由美國打」，對美國則表態中國大陸不會「坐以待斃」，而周邊不願選邊站的小國也需要因此審時度勢。