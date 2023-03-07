中華民國籃球協會7日公告表示，T1聯盟新北中信特攻「黑豹」阿巴西未來可以不須佔用歸化球員名額，能以本國籍球員身份代表中華男籃參與國際賽，阿巴西也透過球團表示，穿上中華隊球衣是自己籃球生涯夢寐以求的事之一，他會繼續努力。」

阿巴西的父母是塞內加爾人，因工作在他8歲時舉家到台灣生活，阿巴西也一路從國小到大學都在台灣就讀，中文相當流利，2020年取得台灣身份證，隔年曾以歸化球員身份入選中華隊，代表中華隊挑戰2021年亞洲盃資格賽，進入職籃後，也是新北中信特攻主戰力。

在中華籃協與各單位努力下，經過長時間嚴格審核，FIBA國際籃球總會終於正式發函確認，阿巴西可以不再佔用歸化球員名額，能夠以本土球員身份，為國家隊於國際賽奮鬥。

收到好消息的阿巴西開心表示：「首先要感謝在爭取本土身份過程中，中信球團、籃協和晧宇國際大J哥的支持，也感謝所有支持我、幫助我的人和球迷。穿上中華隊的戰袍，在國際的舞台努力是我籃球生涯最夢寐以求的事之一。正式成為本土身份的我也會繼續努力，再次謝謝大家！」

新北中信特攻總經理劉志威則說：「收到FIBA審核通過消息，要特別感謝所有人及各單位的努力，阿巴西一直都是很拚且非常努力的球員，未來中信球團也樂見阿巴西再度披上中華隊戰袍出征國際賽，為國家隊爭取好成績。」