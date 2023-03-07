巴西最狂的連續殺人犯費里歐（Pedro Rodrigues Filho）當街被槍殺 自稱為私刑殺手的他聲稱殺了超害超過100個受害者，主要是毒販、強姦犯和其他罪犯，曾手刃父親還吃掉他的心臟，因此在巴西聲名大噪，服刑42年後出獄成了巴西的知名網紅，如今橫死街頭。

Brazil’s biggest serial killer, Pedro Rodrigues Filho, shot dead https://t.co/DU7maifuGy — South China Morning Post (@SCMPNews) March 6, 2023

據《南華早報》（SCMP）7日報導及外媒報導，巴西當局週一（6）表示，他在聖保羅近郊莫基市（Mogi das Cruzes）遭蒙面男子槍殺身亡。聖保羅公共安全部門在一份聲明中表示：「嫌犯在行兇後逃跑了。」

Pedro Rodrigues Filho, de 68 anos, já havia sido condenado por dezenas de assassinatos https://t.co/zoczZQO3DM #g1 — g1 (@g1) March 5, 2023

現年68歲的費里歐因犯下殺人罪入獄，但在監獄中還是無法阻止他繼續犯案，費里歐開始殺害牢房中的罪犯，最終被判刑42年。

不過在他出獄後，接受了巴西媒體的一系列高調採訪而聲名大噪，聲稱遭到他殺害的受害者，是因為他們自己犯罪在先。他曾在節目上透露自己的母親遭父親殺害，他為了替母親報仇，在牢房中手刃父親，甚至吃掉他的心臟。

費里歐在2018年出獄後，成為一名社群媒體網紅，通過當地熱門的社群媒體Kwai上發文，講述自己不尋常的人生故事、評論重要案件以及警告年輕人不要走上犯罪道路。

費里歐被稱為「小殺手佩德羅」，或「巴西的德克斯特」，曾與羅德里格斯見過面的犯罪學家卡索伊（Ilana Casoy）形容他是一個有魅力的人，「愉快、隨意、聰明。」「 他迷住了人們——這反映了我們社會的現狀，在我們國家只有10%的謀殺案件，獲司法公正處理。」