董事會昨也決議，今年每股將配發2.5元現金股利。而以達欣工7日股價收盤32.65元計，現金殖利率達7.66％。

達欣工承攬工程案量包含公共工程、廠辦、住宅及商辦，目前手中在建案承攬量超過6百億元，其中，高毛利的科技廠辦建案占約6成。

不過由於今年房地產市場景氣往下修正，加上市場仍缺工、原物料價格及勞工成本還在高檔。市場預期，達欣工今年的營運將與去年相當或更保守些。