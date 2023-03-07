董事會昨也決議，今年每股將配發2.5元現金股利。而以達欣工7日股價收盤32.65元計，現金殖利率達7.66％。
達欣工承攬工程案量包含公共工程、廠辦、住宅及商辦，目前手中在建案承攬量超過6百億元，其中，高毛利的科技廠辦建案占約6成。
不過由於今年房地產市場景氣往下修正，加上市場仍缺工、原物料價格及勞工成本還在高檔。市場預期，達欣工今年的營運將與去年相當或更保守些。
達欣工（2535）董事會7日通過2022年財報，稅後純益11.88億元，年衰退2.95％，每股稅後純益EPS 3.66元。
董事會昨也決議，今年每股將配發2.5元現金股利。而以達欣工7日股價收盤32.65元計，現金殖利率達7.66％。
達欣工承攬工程案量包含公共工程、廠辦、住宅及商辦，目前手中在建案承攬量超過6百億元，其中，高毛利的科技廠辦建案占約6成。
不過由於今年房地產市場景氣往下修正，加上市場仍缺工、原物料價格及勞工成本還在高檔。市場預期，達欣工今年的營運將與去年相當或更保守些。
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