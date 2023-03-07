新光產險7日公告，該公司去年營業利益是24.6億元，稅後純益是20.03億元，每股盈餘是6.34元，另外，該公司董事會也決議在5月25日召開股東常會並將改選董事（含獨立董事）。
新光產險擬發2.54元股息 和泰產不發股利
新光產險7日召開董事會通過去年財報，每股盈餘是6.34元，並決議每股配發現金股利2.54元，是首家公布配發現金股利的產險公司。至於和泰產險董事會7日則決議今年將不配發股利。
新光產險7日召開董事會通過去年財報，每股盈餘是6.34元，並決議每股配發現金股利2.54元，是首家公布配發現金股利的產險公司。至於和泰產險董事會7日則決議今年將不配發股利。
新光產險7日公告，該公司去年營業利益是24.6億元，稅後純益是20.03億元，每股盈餘是6.34元，另外，該公司董事會也決議在5月25日召開股東常會並將改選董事（含獨立董事）。
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