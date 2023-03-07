前台北市勞動局長陳信瑜遭指控詐領共2萬2656元，今(7)日台北地檢署依利用職務詐取財物等罪嫌將陳信瑜起訴；起訴書內容也曝光，陳信瑜分別用個人在藥妝店、家樂福超市、燒肉店、火鍋店、OUTLET等場所消費發票報帳，其中自用商品生髮水、膠原飲、保健食品、染髮霜、八角粒、人蔘果、養樂多等商品，也報帳全民埋單。

據起訴出記載，陳信瑜在2020年4月7起，前往家樂福超市購買黃尾袋鼠紅酒、貝禮詩香甜奶酒、養樂多、小磨坊八角粒、香瓜梨（人蔘果）、肉桂粉等食材，共花費1131元，核銷事項為「因公支用特別費未慰勞同仁餐飲」。

日後陳信瑜前往OUTLET賣場1處戶外品牌專櫃，購買保暖長版防潑外套、童保暖連帽外套給自己和女兒，共花費8290元，並在發票上寫上「贈高市國際家具發展協會理事長禮物」核銷；另外，陳信瑜也前往知名麻辣火鍋店消費1539元，並指示機要祕書在收據上不實記錄「與局長室同仁用餐」核銷。

最誇張的是，陳信瑜還前往藥妝店購買知名品牌生髮水、膠原飲、機能保健食品、鞋墊、染髮霜以及洗髮乳，共花費5844元，核銷事項「因公支用特別費致贈有關社會人士禮品」。