台中市衛生局在世界棒球經典賽預賽期間3月8日至12日，將在洲際棒球場外「好運來洲際宴展中心旁貨櫃屋」設次世代疫苗接種站。（台中市衛生局提供／馮惠宜台中傳真）

隨著疫情走向解封，打氣疲弱下，台中市衛生局也搭上世界棒球經典賽預賽在台中洲際棒球場登場熱潮，特別進駐球場設次世代疫苗接種站，最特別的是打疫苗還送加油棒，有民眾看了文宣直稱「為了這贈品，立馬獻出手臂了！」

在新冠變種病毒逐漸流感化之際，228連假之後疫苗接種打氣更顯疲弱，負責台中市文心森林公園接種站的醫師施勝桓分析，有出國需求接種者大致在228之前都完成補接種，許多人一次確診、二次確診後都認為擁有無敵星星，而原本一劑未打的仍有自己的顧忌不打疫苗，也就是說「該打的都打了」，也造成近日打氣疲弱。

台中市衛生局為鼓勵民眾打好打滿，以及加速庫存疫苗去化，世界棒球經典賽預賽期間3月8日至12日，將在洲際棒球場外「好運來洲際宴展中心旁貨櫃屋」設接種站，每日下午3點到5點，為6歲以上112年尚未接種新冠疫苗追加劑者接種疫苗，惟該接種站只提供莫德納次世代疫苗，採免預約隨到隨打。

衛生局更打出「為健康加油、中華隊加油」口號，打疫苗送加油棒，文宣一出，就有民眾表示，看到要送那兩支，立馬獻出手臂！但也有民眾質疑，過去宣導打完疫苗別做激烈運動，那是否可以看激烈的球賽？到底要看完球賽再接種？還是入場前先接種？對此，據悉衛生局內部也做過討論，因而特別將接種時間設在每日下午3點到5點，剛好就在上午場（12點開打）結束後、晚場 （傍晚6點開打）前。