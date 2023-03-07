54歲資深女星何如芸與美崙飯店董事長王敏錡離婚後，強勢回歸演藝圈，出演的戲劇作品也都成功創造高討論度，而她恢復單身的狀態更是越來越美，還被封為「演藝圈美魔女」代表之一；何如芸日前曬出與郁方、張本渝拍戲的側拍花絮照，3女神只圍浴巾泡湯的畫面超養眼，白滑肌膚和胸前春光辣暈全網。

何如芸平時樂於在臉書分享生活或工作花絮，讓粉絲一窺藝人工作與平民百姓有何不同；何如芸主演的《婚姻結業式》近期將播出第二季，她5日大方分享一場泡湯戲的側拍花絮照，解析泡湯戲如何進行拍攝，有哪些狀況要注意等等。

何如芸分享與郁方、張本渝拍泡湯戲的過程，3人只圍浴巾模樣辣翻。（圖／摘自何如芸臉書）

側拍花絮照中看到何如芸、郁方和張本渝，3人只圍著浴巾坐在溫水游泳池裡，露出大片白滑肌膚，胸前春光若隱若現，養眼畫面讓粉絲大飽眼福；何如芸透露，這場戲在11月還沒入冬之前就拍攝，還笑說「年過50還要這樣拚命，可見我們有多愛這部戲」。

廣大網友看到何如芸和另外2女神為戲豁出去，大方秀出好身材，都留言誇讚她們有多敬業，「很辛苦，期待第二季播出」、「3人身材、皮膚都超好的」、「拍戲好辛苦，不像電視唯美的幻想」、「3位女神都是美魔女代表啊」、「出水芙蓉就是說妳們吧」。