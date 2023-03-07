八十歲的學姐也來參賽，就為了見潘協慶一面。（台北海大提供）

由劉亮佐擔任系主任的台北海大演藝時尚事業管理系，日前舉辦「因你而聲」歌唱比賽，邀請潘協慶開講座並擔任比賽評審，因潘協慶是兩岸三地超級創作人，寫過無數經典像王菲〈半途而廢〉、鄭秀文〈出界〉、劉德華〈冰雨〉，結果當天太轟動報名人數過多。

有同學專程把台語歌〈勝者為王〉改編成嘻哈來參賽，也有人直接挑戰潘協慶的創作、還有一名超過70歲的學姊來報名唱了老歌〈夜來香〉，讓潘協慶很感動，向來很會教唱的他，當場每評一個就專門指導一次，竟從下午一點到學校，一直到晚上八點都還沒吃飯。

有學生忘詞又走音，被講評時，突然爆走吼嗆 「你罵我啊！沒關係！快罵我！」潘協慶也沒在客氣，馬上指出學生走音搶拍問題，還問「你是不是第一次參加歌唱比賽？明明歌聲很有特色唱得很好，忘詞還這麼有特色，好可惜啊！」結果全場哄堂大笑。

賴文函同學拿下冠軍，潘協慶稱讚她唱歌風格清新。（台北海大提供）

還有學生聽講評時哭了，還有學生當場拜他為師。最後拿下冠軍的是第一次參加歌唱賽的賴文函同學，她唱陳潔儀的〈喜歡你〉讓潘協慶誇「唱出新的風格，而且處變不驚，又很有陳綺貞的清新」。

潘協慶到台北海大非常受歡迎，當天「因你而聲」講座時，他也爆了自己的料，「我剛出道時第一次唱校園，太緊張，結果在台上傻笑了一整首歌，都沒唱就下台，我還記得接著我後面的好像是伍佰。」他寓教於樂說，「幸好在台上有保持笑容」。他還告訴台下同學，緊張沒有其他方式可以克服，就是練習很重要。

台北海大國合處長林威克也讚美潘協慶幽默又有親和力，想邀他到長期駐校。（台北海大提供）

台北海大國際暨校際合作事務處處長林威克也說，「潘老師很會教又好玩，讓我們演藝系越來越好玩，除了草爺、咪妃，很多大咖和公司都答應要來挖角，台北海大招生註冊也逆勢超過七成，我們演藝系正在單獨招生到4月18日截止，不要怕，有夢報名就有機會！」台北海大演藝時尚事業管理系招生網址（https://fac.tumt.edu.tw/personal/uscexm/homepage/floginA.aspx）