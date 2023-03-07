以色列國防公司埃爾比特系統公司（Elbit Systems）本月宣佈了幾筆交易合約，包括1.19億美元（近36億元新台幣）的ATMOS自走砲和價值1.33億美元（近新台幣40.7億）的PULS多管火箭系統。不過，埃爾比特公司沒有具體公開客戶是誰，這是以色列軍火企業常見做法。但從蛛絲馬跡看來，客戶很有可能是丹麥。

據軍事新聞網《防務新聞》（DefenseNews）7日報導，埃爾比特公司稱，這些交易全來自一個歐洲的北約成員國，因為歐洲幾個政府已經從自己的庫存中拿出大量的武器彈藥挺烏抗俄，只好大開軍購，以補給他們自身的軍隊。

埃爾比特公司執行長馬克利斯（Bezhalel Machlis）表示：「我們正在目睹世界各地的軍隊，包括歐洲國家和北約成員國，對先進火炮系統的需求不斷增加，這是各國努力提高軍隊戰力和有效性的一部分。」「我們經過驗證的（火砲）系統可以滿足客戶的需求，提供先進的、具有成本效益的解決方案。」

埃爾比特說表示，ATMOS輪型自走砲可以發射「所有北約認證的155釐米砲彈」，在使用某些增程彈時，其射程可以超過40公里。全系統為快速部署和操作所設計，能夠為廣泛的任務提供火力支援。而PULS多管火箭系統，則可以發射無導引火箭彈，和精確導引火箭以及戰術飛彈，射程可達300公里。

PULS多管火箭系統，則可以發射無導引火箭彈，和精確導引火箭以及戰術飛彈，射程可達300公里。（Elbit System）

值得注意的是，1月份丹麥向烏克蘭提供了19套凱撒自走砲系統，國防採購和後勤組織部（DALO）說，它正在尋找一個供應商，以「迅速向（丹麥）武裝部隊提供新設備」，以填補戰力缺口。