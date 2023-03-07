亞洲天王周杰倫出道多年，創作出許多膾炙人口的歌曲，在整個華人圈擁有大批粉絲，但周杰倫與挖掘他出道的吳宗憲，這些年來卻幾乎零互動，2015年和昆凌結婚，甚至漏掉吳宗憲的請帖，使師徒不合傳聞常成為討論焦點，對此，有網友近日在PTT以「周杰倫不靠吳宗憲有辦法火紅嗎？」為題發文，引起熱議。

原PO表示雖然自己不太喜歡吳宗憲，認為他大嘴巴又自以為是，但強調「當年他對周杰倫的確有提攜之恩」，為此原PO拋出疑問：「如果當年不靠吳宗憲，是在張小燕、王偉忠底下，周董有辦法像今天這麼紅嗎？」

此話一出，有人認為照樣紅：「周杰倫這種天才，不用有人捧在網路上發表歌曲都會紅」、「吳宗憲不只推他1個啊，其他怎麼不紅」，但多數人認為必須有吳宗憲的財力支持：「周不帥又不會說話，剛出來時唱歌又含滷蛋，沒有吳根本沒人理他好嗎，更別說幫他發歌出唱片」、「其它公司都不要，就吳給他機會，沒那次機會再強都紅不了」、「吳每首歌都給周拍MV，他的電視台狂放周MV」、「那時候華語歌正盛，大咖藝人很多，有老吳節目穿針引線，有合作機會紅更快」。

據悉，吳宗憲2001年投資LED慘賠，以3億元轉賣「阿爾發音樂」，等於賣掉旗下的周杰倫，加上2015年周杰倫和昆凌大婚沒邀他，周杰倫則解釋沒邀吳宗憲是媽媽葉惠美的意思，而今年2月吳宗憲對此發表意見，「杰倫的媽媽生得了周杰倫，但你有沒有給過周杰倫一次機會？」並說自己真心熱愛音樂，而非愛錢，強調：「我要賺錢不需要靠任何藝人，我自己就是一個天王。」