桃園捷運公司連年虧損，新任董座沈志藏跟總經理莊英震7日首度赴議會專案報告，藍綠議員都關心運量、票價，一致喊要揪「肥貓」，要市府提供免考試就進入桃捷的名單，副市長王明鉅連忙緩頰稱考試跟肥貓沒有等號，會持續檢討精進人事。

藍議員舒翠玲說，機捷內部人心浮動問題大，就是因前朝都是政治任命、酬庸腐化，一堆肥貓站著茅坑不拉屎，零專業卻只會狐假虎威頤指氣使，嚴重打擊士氣，也導致內部文化互相攻擊、推諉爭功，樂見市長張善政一上任就砍3副總，期許揪出更多潛藏的肥貓。

藍議員黃婉如期許同樣來自北捷的沈志藏跟莊英震可以帶入北捷經驗，安內攘外，斬斷直達天庭特殊關係，她也直言提升運量要有務實作法，「民眾不會因為去追寶可夢而搭捷運！」議員詹江村也斥前朝只會辦足球錦標賽、幫蔡阿嘎兒子包站慶生，「沒有賺錢沒關係，節流就好，不要亂搞！」

「大家一起來抓肥貓！」綠議員余信憲說，桃捷大部分員工都是靠集體筆試招聘，但至今仍暗藏透過關係進去的，像是過去就有空姐當副總，要求市府全面盤點靠面試晉用的員工送議會。同黨議員劉仁照不滿藍營把矛頭指向前朝，強調從財務報表清楚知道單一路線的桃捷欠缺經濟規模，根本不可能賺錢，國民黨歸咎辦活動、人事成本燒錢，但沒有也不會賺錢。

沈志藏坦言目前累積虧損38億，解封後日運量回升到7萬人次，逼近過去的7.6萬人次，對未來運量提升很有信心，強調捷運收入9成是票收，若日運量達10萬就能彌補虧損，目標今年虧損可望從4億減少到3億，力拚明後年損益兩平，也會持續留才跟育才。

藍議員牛煦庭則呼籲從財務危機、票價結構、班次班距改善，和同為龜山選區的綠議員陳雅倫詢問疫後是否增班，沈志藏表示，林口地區因通勤人口多，已規畫4月起在早上7點半至8點半從蘆竹增開1班加班車，強調新進人員預計7月報到，3個月內班距就會恢復至疫情前水準。