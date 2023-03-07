【立綱氣象報報】下周一冷氣團南下 中部以北探11度

受到輻射冷卻作用影響，明日高溫可達26度，局部地區低溫可能僅有10度。而本周台灣各地皆屬「晴朗溫差大」的天氣型態，氣象主播戴立綱指出，下周日（3/12）晚起鋒面接近，北台灣降雨機會增加，下周一（3/13）將迎來一波強勁冷空氣，中部以北大幅降溫。此外，還有專家指出，這波冷空氣至少會達到強烈大陸冷氣團，甚至上看寒流等級。

氣象局指出，明日各地普遍晴到多雲，天氣穩定，夜間至清晨仍有輻射冷卻作用，低溫約在12到16度，局部空曠地區可能會出現10度低溫；而白天氣溫回升速度快，高溫約為24至26度，中南部近山區溫度可能更高，日夜溫差大。值得注意的是，桃園至台中沿海易有低雲覆蓋，高溫僅能回升至20度左右，整天有涼意。

下周一（3/13）可能還會有一波強冷空氣襲台，有專家預估其強度可能達寒流等級。（圖／氣象局）

氣象主播戴立綱表示，「晴朗溫差大」的天氣將持續到周六（3/11），預估下周日（3/12）傍晚鋒面接近，北台灣冷空氣增強，降雨機率增加，下周一（3/13）強烈大陸冷氣團南下，中部以北明顯降溫，低溫僅有11度，不過下周二（3/14）白天起高壓東移，各地又將再度回暖。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今日也發文指出，下周一因為鋒面通過，各地有機會出現短暫降雨，不過雨勢不大，「來的快去得快」，對缺水的南部助益有限，鋒面通過後，還有一波冷空氣，「至少會是強烈冷氣團等級」，甚至有機會挑戰寒流，不過預報後期還可能再修正，詳細數值仍需持續觀察。