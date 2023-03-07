近300名海外牙醫昨（6）日至衛福部抗議下跪陳情，要求放寬實習限制，引起網友關注討論，就有一名本土牙醫人夫發文指出，海外牙醫有4大不同，普遍來說專業訓練及技術不如本土牙醫扎實，疾呼不要被柔情攻勢騙了，應持續限制實習名額。

一名牙醫人夫在PTT八卦板發文表示，自己老婆是本土牙醫，很了解許多波波的狀況，也分享4大問題，首先是「背景」問題，波波就是考不上本土大學牙醫系，但通常因為爸媽是有錢的牙醫，為了要繼承診所才被送到國外讀牙醫系洗學歷，在回台考牙醫師國考卡位實習名額。

再來是「訓練」問題，波波只要讀五年，總學分數不到台灣的一半，技術訓練課程也非常不扎實。接下來是「國考」沒有考術科，牙醫最重要的就是臨床技術，這塊也是國外牙醫系欠缺訓練的，結果國考根本沒有考。

最後是「能力」問題，自己老婆工作遇過不少個波波，技術不純熟、手法不正確，診斷治療錯誤，像是不該拔牙卻硬要植牙，「常常看到被他們搞爛的病人被轉診丟包」。

原PO也強調，波波一定也有實力不錯、或是努力上進的牙醫，但可能多數都是上述的狀況，如果政府放任波波實習名額增加，將打壓本土更有實力的牙醫的生存空間，「不要被這些波波們今天這種做作裝可憐的柔情攻勢騙了。嚴厲抵制波波，限制實習名額才是該做的事」。

貼文引起上百網友熱議推爆，紛紛感嘆「聽起來好廢，資源比人多卻考不上」、「雖然醫師波波已經擋不住了，希望你們能挺住」、「關心過就知道真的都雷啊，假設本土爛，這些在本土競爭失敗的會好，騙誰」、「波西很多回來靠關係洗台灣研究所，或是寫某醫院醫師，然後不掛大學學歷」、「診所搞得像網美店，高機率會遇到這些貨色，眼睛要放亮點」。