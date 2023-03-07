國內近期缺蛋嚴重，蛋價更是創新高，農委會主委陳吉仲今在立法院質詢時聲稱「歡迎大家採購鴨蛋」，對此，國民黨痛批，陳吉仲又失言說風涼話，雞蛋荒竟要民眾改買鴨蛋，呼籲陳吉仲不要再欺騙民眾，有空失言講幹話，趕緊解決民生問題，才是正道。

國民黨指出，雞蛋是民生重要物資，除了一般民眾日常所需，也包含蛋製的加工食品，許多業者都因為缺但問題扛著沉重的成本負擔，陳吉仲卻只會說風涼話，要國人改吃替代品，是想用鴨蛋搪塞人民、草草了事蛋荒的事實嗎？

國民黨表示，不過陳吉仲坐實「改改哥」的稱號，也非一天兩天的事，2022年4月麵食漲價，陳吉仲稱改吃飯糰炒飯；2022年7月 中國大陸禁止我國石斑魚進口，陳吉仲說少吃鮭魚救石斑；2023年3月缺雞蛋，陳吉仲說歡迎大家採購鴨蛋。

國民黨痛批，陳吉仲除了一再講幹話，空頭支票更是開不完，從2月就說會解決蛋荒，如今又改口稱5月會解決，信用完全破產。呼籲陳吉仲不要再欺騙民眾，有空失言講幹話，趕緊解決民生問題，才是正道。