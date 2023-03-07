高市仁武警分局長張泰賓率分局內外勤各單位幹部，邀請所轄桌遊場所、主題餐廳共13家業者，舉辦治安、交通座談會暨犯罪預防宣導，提醒業者善盡義務責任，從中並發現業者違規態樣以菸害防制法居多，期待透過警民友善通報網，共同維護治安及防制酒駕發生。

警方表示，透過此次座談會之意見交流，提醒業者於店家櫃檯、廚房等地點之顯眼處張貼所轄派出所聯絡電話，一旦發現疑似毒品、攜帶違禁品等非法情事，以及顧客糾紛嚴重可能導致聚眾鬥毆等情形時，呼籲及時通報警方到場處理，並提醒業者加強夜間主管及員工對於警民友善通報網之敏感度。

對於防制酒駕方面，警方要求業者善盡勸導義務責任，於店家顯眼處張貼代駕及代叫計程車宣導海報，提醒顧客「酒後不開車、開車不喝酒」。如發生酒駕情事，警方將針對酒駕者追溯其飲酒處所，結合第三方警政實施聯合稽查，針對有違規行為者，將函請各相關局處執行罰鍰、要求限期改善，甚至停業、歇業、撤照等行政裁罰。

仁武警分局長張泰賓表示，透過此次座談會，強化警方與業者之間的友善通報網。更重要的是，告誡業者切勿為了營業而包庇偏差及犯罪行為，一旦違規觸法，警方將依規定強力執法，絕不寬貸。

警方表示，業者違規態樣以菸害防制法居多，根據菸害防制法第15條規定，業者提供煙灰缸或未依規定張貼禁菸標示，將挨罰新台幣1至5萬元罰鍰。

仁武分局從今年1至3月，迄今已查獲轄內桌遊及主題餐廳場所等業者計3件違反菸害防制法規定。

仁武分局表示，店家提供裝有煙蒂之免洗碗筷供顧客作為熄菸器具使用，依然會觸犯菸害防制法第15條規定，將依法開罰並要求限期改善。

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