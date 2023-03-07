大陸國務院總理李克強5日進行任內最後工作報告，談到兩岸關係時連續第四年提到九二共識、推動兩岸關係和平發展，並首次強調「和平統一」。前立委郭正亮6日在《全球大視野》節目指出，最近旅遊公會去大陸得到訊息，陸客團、自由行都願意恢復，陸生也在問，只待台灣能提出互惠配套方案，這就表示戰爭暫時根本就不會發生，否則不是變成人質嗎？結果現在在搞對抗意識的反而是台灣這邊，搞不清楚到底誰需要誰？

郭正亮指出，最近旅遊公會去大陸得到了訊息，包括陸客團願意恢復，自由行願意恢復，只待台灣能夠互惠，提出配套方案。聽說也有很多陸生在問，要到台灣來。坦白講，如果陸客團、自由行還有陸生都願意恢復交流，那就表示戰爭暫時根本就不會發生。

「因為你送你自己的人民過來，如果戰爭，那不是變成人質嗎？」郭正亮強調，從這裡簡單推論就是這個結論，你如果有動武的念頭，隨時可能會發生，那你就不會恢復陸生、陸客這種交流。你應該就堅壁清野，讓兩岸的對抗意識愈來愈高，結果現在在做這些事情的反而是台灣這邊。

郭正亮表示，這個大家都看得很清楚，比如說，他16個直航點早就公布了，你交通部為什麼到現在還不能回應？到底是誰需要誰？「我看是陸客來台灣的佔比，遠超過台灣去大陸的佔比吧？」陸客在台灣動不動就超過總旅遊人數的百分之五十，消費力加一加可能6、70％！

「那你現在最需要的，不就是旅遊帶動的服務業嗎？」郭正亮直言，那你沒有看到這些服務業相關老百姓的痛苦嗎？他們需要更多人來！那你政府一天到晚都在想政治，「我個人的直覺告訴我，就是有兩種政治考慮」，第一個就是希望藉著這個議題，讓兩會恢復接觸。第二個就是怕太多大陸口音，會導致獨派的反彈，會影響明年的選舉。