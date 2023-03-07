張子敏指出，金管會將在3月9日下午邀集Google、台灣臉書Meta等平台業者及政府單位召開網路社群媒體金融投資廣告資訊管理機制討論會議。與會政府單位包括國家通訊傳播委員會（NCC）、公平交易委員會、數位發展部、台灣高等檢察署、駐金管會檢察官、法務部調查局、內政部刑事警察局等。

張子敏指出，有鑒於社群媒體網路已成為民眾獲取資訊的主要來源，加上網路投資詐騙廣告氾濫，金管會希望溯源、從源頭截斷社群媒體出現不法金融投資廣告。

張子敏表示，此次會議預計將請刑事警察局說明詐騙集團利用網路社群媒體投資的犯罪現況，並請Google及Ｍeta分別談談平台對金融投資廣告資訊現有的管理機制，希望各單位同討論有效攔截詐騙廣告的措施並加強聯繫，以共同打擊金融投資詐騙行為。

張子敏指出，目前Google及Ｍeta對於廣告管理已有一定機制，有一些基本的審核，希望透過此會議和刑事警察局等單位建立聯繫平台、共同組成聯繫窗口等，對於未來廣告審查可以更加嚴謹。