展望後市，泰博認為，隨著後疫情時代恢復至正常生活，常態性產品將從快篩試劑轉成血糖試劑儀器產品，預計今年上半年月營收將回落至4～4.5億元；另將積極拓展五大領域，包括遠距醫療、快篩試劑、血糖儀，以及藉由血糖儀延伸出的兩項新產品。

泰博去年第四季營收年增32.27％，毛利率52.6％，稅後純益3.95億元，年增39.61％，EPS 4.08元：全年營收96.27億元，年成長48.26％，毛利率58.65％，年增9.23個百分點，稅後純益33.83億元，年成長71.28％，EPS 36.03元。

強化營運佈局，泰博瞄準切入CGM（連續血糖監測儀）、遠距醫療與快篩代工等五大領域，搶攻疫後商機。其中，COVID-19帶來遠距醫療產品已有億營收規模，後續仍看將有2～3倍成長；快篩試劑將推出生物感測技術平台拓展快篩業務，本業血液檢測醫材方面，除既有的血壓計、血糖儀產品將持續拓增市占外，泰博也將推出多參數血液檢測設備及CGM連續血糖儀產品。