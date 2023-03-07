廂型車急煞車翹屁股還是躲不過 五楊高架3車追撞

今天（7日）下午15時許在國道1號中山高五楊高架發生一起事故，一輛黑色廂型車追撞一輛黑色轎車，沒想到車禍才剛發生，駕駛下車處理，後方隨即有三輛車尾隨，第一輛白色轎車發現後立即左切，尾隨的白色貨車驚覺也趕緊跟著左切紛紛閃過，但第三輛白色廂型車雖然駕駛猛踩剎車，車屁股都翹起來了，還是躲不過撞了上去，這一撞把當時正在後方準備放故障號誌的乘客嚇害了，連正要前往前方的駕駛都給嚇了 一跳，事發過程都被一旁的行車紀錄器拍下。

事後民眾將影片PO在臉書社團爆料公社，提醒網友跟車別跟太近‥更有網友指出，「看起來是五楊高架，車速都100起跳，前面突發狀況閃避，後面安全距離就很重要了」、「差一點⋯還好人沒在那邊⋯⋯」、「有個紅色的東西掉下來，是貨品還是人？看不清楚」、「再跟啊，爽不爽啊」、「再貼近一點啊 在不保持車距啊、貨車一秒就給後車長記性了」，引發網友熱烈討論。

高速公路警察局表示，今天（7日）下午15時許在國道1號中山高五楊高架北向43.2公里。現場3車道（最內側為高乘載車道），3車占用內側車道。已於15時53分排除至泰山分隊，經檢測駕駛酒測值皆為0，初步調查黑色廂型疑似因未保持行車安全距離，碰撞前方黑色自小客車後，兩車停於車道；隨即又遭後方白色自小客貨車追撞而肇事，無人受傷。

高速公路警察局提醒，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰新台幣3,000至6,000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。呼籲駕駛人遵守速限，並保持安全距離，避免事故發生。