為了培養元宇宙生態系統，宏達電虧損重新放大，去年虧損來到34.1億元，比2021年的虧損最低點多虧1成，每股虧損為4.13元，宏達電全球業務總經理黃昭穎曾表示，希望用三～五年的時間讓元宇宙平台與生態系統能對營運有所貢獻。雖然虧損放大，但宏達電從2018年以來，毛利率每一季都比前一季好，去年第四季毛利率上升至40.5％，比第三季增加1.1個百分點，去年全年毛利率為39.2％，比2021年增加8.1個百分點。