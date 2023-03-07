梧棲區大庄浩天宮媽祖廟是海線傳統農牧的守護神，在2016年至2019年間共有8尊媽祖分靈至大陸八間宮廟供奉，庇佑台商及信眾；今年在虔誠信眾浩天宮重建委員會主委王經綻捐出5萬6000元添新裝，特前往大陸為8尊分靈媽祖換新衫，讓分靈媽祖歡慶農曆3月23日媽祖誕辰。
信眾指出，梧棲區大庄浩天宮是傳統大肚中堡53庄的守護神，創立於西元1723年迄今300年，是歷史悠久香火鼎盛的媽祖廟。於2016年起共有8尊媽祖神像分靈到大陸上海市天妃宮、榕津天后宮、南京天妃宮、倒流九頭古廟、泉州惠安縣霞霖天后宮、山東省煙台市長島區顯應宮、青島市媽祖文化聯誼會等媽祖廟供奉。
信眾表示，早期廟方每3年都為媽祖神像更換新衣，因近兩年來受到疫情影響，浩天宮無法前往大陸為分靈媽祖更換新衣，今年兩岸疫情舒緩後，虔誠信眾浩天宮重建委員會主委王經綻捐出5萬6000元添新裝，於2月13日至19日和3月4日至14日，分別前往大陸為8尊分靈媽祖換新衣。
王經綻等一行人，特拜訪大陸8間宮廟受到江蘇省、山東省、廣西省、福建省、浙江省等宮廟及青島市人民政府台港澳事務辦公室主任肖焰恒、上海市松江區委員會人民政府台灣事務辦公室主任陸鋒等熱烈歡迎。
王經綻指出，浩天宮與上海市天妃宮都是清朝時期的宮廟，浩天宮於2016年與天妃宮締結姐妹宮，上海天妃宮又稱松江天妃宮、方塔天妃宮，位於上海市松江區方塔園內，是目前上海唯一天后信仰的遺跡，兩地宗教文化長期保存良好互動交流。
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