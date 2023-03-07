自邊境解封，民眾開始報復性出國，外交部領事局也都排滿申請護照的人潮。外交部領事局今表示，自13日起將新增經濟部標準檢驗局的申辦場地，網路預約櫃檯將移至該處，另中部辦事處也將增設服務櫃台，強化服務量能。

領事局說明，自去年10月起護照申辦量持續創新高，造成民眾須久候才能遞件申辦護照，為改善此一情況並提供民眾更迅速的申辦環境，領事局除持續採取相關精進措施外，目前再洽獲鄰近領務局的經濟部標準檢驗局出借場地，將自3月13日起增設護照申辦案第二收件場所，屆時網路預約櫃檯將全數移至標檢局大禮堂（臺北市濟南路一段4號），並將中央聯合辦公大樓現有櫃檯全數改為受理現場申辦之用。

領事局指出，自3月13日起請網路預約民眾直接到第二收件場所遞件申請，現場申辦護照及領取護照的民眾，則仍請到領務局位於中央聯合辦公大樓的原地點辦理。除了領務局外，外交部四個辦事處也持續調整優化護照申辦流程，中部辦事處同樣規劃於3月15日起擴大服務場地，在該處所在大樓旁的大禮堂入口大廳增設櫃檯，以強化服務量能。

領務局表示，為因應國境解封後持續增加的護照申辦人潮，已陸續推出一連串強化作為，除前述擴增領務服務空間到中央聯合辦公大樓南棟、取消書表預審制外，也大幅增加網路預約名額至1500人並延長開放預約時間至60天，另安排工作人員走動式服務等。

此外，領務局及外交部四個辦事處的同仁自去年10月起每日均加班完成當日的收件服務，並全力動員相關可用人力趕製護照，以維持良好服務品質，讓申辦民眾能如期領照。

正值申辦護照的高峰期，領務局建議，如果近期沒有使用護照需求或暫無出國計畫，可於高峰期過後再來辦理，以免久候；第一次辦理護照的民眾，則可以到鄰近的戶政事務所以「一站式服務」方式送件；換發護照者，建議先上網預約後再依照預約時間前來送件，或委託符合代辦資格的旅行社協助代為送件，以節省寶貴時間。