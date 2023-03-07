藍綠白都想奪得2024總統大選寶座，民進黨目前是由賴清德定於一尊，民眾黨柯文哲也將參選，至於國民黨人選則是未定，但新北市長侯友宜的呼聲最高。對此，高雄市前副市長葉匡時6日就表示，「想選總統的，請問你是那支箭？」許多網友看完後也紛紛直呼「我們一直在等著辣個男人」，引發討論。

葉匡時6日在臉書上PO出一篇「想選總統的，請問你是那支箭？」的文章表示，「一支穿雲箭，千軍萬馬來相見；一支穿雲箭，千軍萬馬都不見」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友紛紛留言表示「整個國民黨都怕辣支箭，躲來躲去就是不敢見」、「我們要的是千軍萬馬來相見！如歲月靜好一出箭！可會千軍萬馬跑不見」、「沒有最初衷的穿雲箭出現，永不投票」、「我們一直在等著您」、「我還是在期待著辣個男人，沒有辣格男人」、「得民心者，必得天子大位」、「唯一支持他」。