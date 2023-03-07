「WBC 2023世界棒球經典賽」首輪A組預賽明（8）日開打，中華隊首戰中南美勁敵巴拿馬，中市府經發局響應經典賽的「三大幸福好球」系列活動－棒球市集嘉年華，也在8日下午6時於市府廣場舉辦，讓民眾享受大螢幕轉播、為中華隊加油之際，還能逛市集、玩遊戲、拿好禮，現場共有23家業者，消費滿百元就有機會獲得棒球餅、挑戰九宮格、棒球猜謎等驚喜三選一，歡迎民眾踴躍參加。

經發局表示，WBC經典賽是棒球界最大盛事，從上周熱身賽開打以來，整座城市已充滿棒球氣息，預估至少會有10萬名國內外球迷湧入台中，是讓在地產業行銷國際的好機會，市府經發局特別串聯在地產業、商圈及市場，推出「三大幸福好球」系列活動，包含「棒球市集嘉年華」、「23大商圈店家優惠」及「11大夜市50元抵用券聯合行銷」，把握棒球商機拚經濟，也讓世界看見台中的熱情與產業活力。

經發局說明，此次市集嘉年華結合糕餅、台中好甜、伴手禮、捷運沿線店家等在地23家業者，以豐富多元的產品市集搭配現場活動營造嘉年華氣氛，現場攤位消費滿百元，憑發票或收據（滿百元一張限兌換一次，金額不得累計，也不得多張發票合併兌換）即可參加驚喜三選一，包含兌換限量棒球造型糕餅一個、挑戰「棒球九宮格6中3」贈限量WBC徽章、挑戰「棒球猜謎語」答對贈限量WBC胸章等，禮品數量有限，送完為止。

此次市集店家參與踴躍，包含在地多家知名品牌，如元明商店、黑橋牌、老東家、澎沛萃茶、沙鹿小熊木瓜牛奶、微笑天使烘焙坊、丸文食品及PINTRUE品醋迷等，詳細攤位請參閱經發局粉絲團，更多賽事資訊及店家優惠詳情都可至市府經典賽專區查詢，同時歡迎外縣市的朋友多利用捷運，到市府廣場為中華隊加油！